Llega 'El Centro', serie que reniega de los clichés de los espías: "Son personas normales"

'El Centro', serie de espías que se adentra en el corazón del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), llega a Movistar Plus+ este jueves 9 de octubre. Creada por David Moreno y dirigida por David Ulloa, la ficción, que contó con el asesoramiento del propio CNI, pretende alejarse de clichés y presentar el lado más humano, y a menudo desconocido, de los agentes de ingeligencia españoles. "El cliché de los espías los presenta como una figura superheroica, super emocionante, de acción, super sofisticada a todos los niveles y lo que queríamos era contar una visión mucho más realista, mucho más cercana a la Tierra y a la realidad", ha explicado Moreno