El final de la temporada 4 de Los Bridgerton, explicado: ¿A qué acuerdo llegan Araminta y lady Violet?

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Casi un mes después del estreno de los cuatro primeros episodios de la cuarta temporada de Los Bridgerton, los cuatro restantes han aterrizado en la plataforma, revelando el final de la historia de amor a lo Cenicienta entre Sophie y Benedict. Y puesto que los obstáculos que mantenían a la pareja separada parecían insalvables, conviene repasar cuidadosamente el desenlace, haciendo especial hincapié en el acuerdo al que llegan las partes interesadas.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En el octavo episodio de la temporada, después de que Benedict haya descubierto que Sophie era la Dama Plateada, el joven se entera de que ha sido apresada y junto a su madre, interrumpe el juicio que estaba teniendo lugar. Araminta había acusado a su hijastra de robar las hebillas de sus zapatos y hacerse pasar por una dama en el baile de máscaras, unos crímenes por los que la joven podría ser enviada fuera del país y encarcelada, pero los Bridgerton interceden por ella.

El magistrado consiente en aplazar el caso y dar la oportunidad a ambas familias de solucionar el problema entre ellas, permitiendo además que Sophie se quede con los Bridgerton mientras tanto.

Con la ayuda de Eloise, Sophie consigue infiltrarse en la casa Penwood y encontrar el testamento de su padre, enterándose al leerlo de que Araminta le había estado mintiendo todos esos años. Y es que, a pesar de su condición de bastarda, la chica estaba incluida en las últimas voluntades de su padre, que le había dejado la misma dote que a Rosamund y Posy y un estipendio a Araminta por cada año que la mantuviese (huelga decir que no como esclava).

LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Después de que Posy confiese haber sido la que robó las hebillas, la única acusación real de la viuda Penwood es que Sophie se hiciese pasar por noble, algo que, según apunta Violet, se puede arreglar, pues su crimen es mayor. "Es sencillo. Acordaremos el relato de los hechos más beneficioso para ambas", sentencia lady Bridgerton.

Cuando la señora Mondrich conduce a la reina en presencia de las familias enfrentadas, presentan a Sophie como la hija de la prima de lord Penwood, algo que Araminta no se atreve a desmentir. Aparentemente consciente del engaño, pero encantada con el cotilleo y la historia, la reina ofrece su bendición a la pareja, desbaratando la última amenaza de lady Penwood de acabar con el lugar de los Bridgerton en la aristocracia.

Aparte del relato sobre la legitimidad de Sophie, el acuerdo entre las familias incluye la devolución de la dote robada, que Araminta había usado para doblar la de su hija mayor, Rosamund, ya prometida con lord Stotter. No obstante, la nueva cantidad no parece convencer al noble, que anula el compromiso. En cambio, Posy reúne el coraje necesario para atender a las atenciones de un caballero y junto a él aparece en la última escena, asistiendo a la boda de Sophie y Benedict.