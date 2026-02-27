Muere en un incendio Bobby J. Brown, actor de The Wire, a los 62 años

Muere Bobby J. Brown, actor de The Wire, a los 62 años - HBO

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Bobby J. Brown, intérprete conocido por encarnar al agente Bobby Brown en la aclamada seriede HBO The Wire (Bajo escucha), ha fallecido a los 62 años. Según informa TMZ citando a la Oficina del Jefe Médico Forense de Maryland, el actor murió el martes 24 de febrero a causa de graves quemaduras e inhalación de humo en un incendio en un granero.

"Estoy disgustado y triste. Era un actor y una persona excelente. Estaba totalmente dedicado al oficio de la interpretación y era un placer trabajar con él", expresa el representante del difunto, Albert Bramante, en declaraciones recogidas por TMZ.

De acuerdo con el testimonio de los familiares de Brown, el intérprete entró en el granero para arrancar un vehículo con pinzas cuando se originó el fuego. Más tarde, llamó a un pariente para pedir un extintor, pero cuando llegó la ayuda el edificio ya estaba completamente envuelto en llamas. En el intento de rescatarlo, la esposa de Brown sufrió graves quemaduras. Según apunta Variety, la mujer ha sobrevivido, aunque no se han facilitado más detalles sobre su estado.

DE BOXEADOR A ACTOR

Nacido en 1963 en Washington D. C., Bobby J. Brown se dedicó al boxeo antes de encaminarse hacia la interpretación. El cambio se produjo tras ver a Mickey Rourke durante el rodaje de Homeboy (1988), experiencia que le empujó a dejar el ring y apostar por la actuación.

El actor fue sobre todo conocido por interpretar a Bobby Brown, un agente del Distrito Oeste, en The Wire (Bajo escucha), la aplaudida ficción que disecciona las costuras de Baltimore a través de la policía, la política y la realidad de la calle.

Su presencia en la serie creada por David Simon se remonta a 2002, en la primera temporada, donde aparece sin acreditar en el 1x01 y 1x10. Tras aparecer de nuevo sin reconocimiento en el 3x11, regresó de forma acreditada en el 5x02, 5x04 y 5x08. Antes de The Wire, el actor también formó parte de La esquina (2000), miniserie de seis capítulos y precuela de The Wire.

Su trayectoria televisiva incluyó apariciones en otras series Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (1999), Homicidio (1993), o Veep (2012), además de interpretar al sargento Thomas Allers en la miniserie La ciudad es nuestra (2022).

En cine, su filmografía incluye películas como el thriller romántico Amar al límite (2001), la comedia dramática Más vale sola que mal acompañada (2009) y el largometraje de terror From Within (2008). Detrás de las cámaras, dirigió los documentales Off the Chain (2005), centrado en los pit bulls, y Tear the Roof Off (2016), dedicado al colectivo musical Parliament-Funkadelic.