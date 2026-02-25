¿A qué hora se estrena Los Bridgerton temporada 4 parte 2 en Netflix?

1061047.1.260.149.20260225145522 Archivo - Bridgerton. (L to R) Yerin Ha as Sophie Baek, Luke Thompson as Benedict Bridgerton in episode 405 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix 2025 - NETFLIX - Archivo

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda parte de Los Bridgerton 4 llega a Netflix este jueves 26 de febrero. La cuarta entrega de la serie, que adapta Te doy mi corazón, la tercera novela de la saga escrita por Julia Quinn, centra su trama en el romance entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha). Así, no son pocos los fans que, impacientes por saber cómo se resolverá su historia, se hacen la misma pregunta: ¿a qué hora se estrena el final de la cuarta temporada de Los Bridgerton?

Hasta ahora, la historia de amor a lo Cenicienta de Benedict y Sophie no ha hecho más que comenzar. Pero en el cuarto capítulo, el personaje de Thompson, ajeno al engaño de la joven, la sorprendió con una inesperada proposición: que se convirtiera en su amante. Los cuatro episodios restantes de esta cuarta entrega mostrarán qué rumbo toma este peculiar romance.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL FINAL DE LOS BRIDGERTON 4?

En cuanto al horario del estreno, la segunda parte de Los Bridgerton 4 estará disponible en Netflix a las 0:00 horas del 26 de febrero, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York).

Eso supondrá que en España los últimos cuatro episodios de la temporada llegarán a la plataforma a las 9:00 horas del jueves 26 de febrero. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción basada en la saga de novelas de Quinn verá la luz para el público residente en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la segunda tanda de capítulos a partir de las 2:00 de la madrugada del jueves. También a esa misma hora la serie estará disponible para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 26 de febrero, el final de la cuarta entrega de Los Bridgerton se podrá ver en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la ficción estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del jueves cuando el desenlace de este romance dentro de la alta sociedad inglesa aterrice en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).