La Junta destaca la contribución de Victorio y Lucchino a la moda andaluza

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha reivindicado a los diseñadores Victorio y Lucchino y su papel de "pioneros" en la internacionalización de la moda andaluza con un desfile retrospectivo, con más de 70 diseños, en el ámbito de la exposición 'Lux. La moda andaluza en la cultura del siglo XXI', que encara estos días su recta final en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, donde se clausurará el próximo 8 de diciembre y en la que se muestran nuevas creaciones de 19 diseñadores de las ocho provincias.