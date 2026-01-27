Junta convoca línea de ayudas para promover la investigación del patrimonio arqueológico

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía va a convocar en los próximos días la orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de proyectos de investigación sobre patrimonio arqueológico en Andalucía, que tienen una dotación total de 750.000 euros y que van dirigidas fundamentalmente a los municipios de la comunidad que cuenten con enclaves y yacimientos. Así lo ha dado a conocer la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, durante la visita que ha realizado al Conjunto Arqueológico de Cástulo, en Linares (Jaén).