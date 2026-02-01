¿A Qué Hora Y Dónde Ver Los Premios Grammy 2026? - CONTACTO

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

La 68.ª edición de los premios Grammy tendrá lugar este domingo 1 de febrero (la madrugada del lunes 2 en España) en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos reconocerá un año más a los mejores artistas, canciones y discos. Aquellos que deseen disfrutar de la ceremonia se estarán preguntando... ¿A qué hora y dónde ver los premios Grammy 2026?

El rapero Kendrick Lamar lidera las nominacones con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut, que optan a siete premios cada uno. Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny acumula seis nominaciones.

Por sexto año consecutivo, el cómico Trevor Noah será el encargado de conducir la gala. Una ceremonia que, además de reconocer el trabajo de los artistas, contará en esta ocasión con las actuaciones en directo de figuras como Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

La ceremonia de los Grammy podrá seguirse desde Estados Unidos a través de la cadena CBS y la plataforma de streaming Paramount+. En España se podrá seguir la previa y la alfombra roja en el canal de Youtube de la Recording Academy y en live.grammy.com, pero Movistar Plus+ no retransmitirá la gala al completo como en otras ocasiones. En Latinoamérica, la ceremonia podrá verse en el canal TNT y en HBO Max

La gala arrancará a las 20:00 horas de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles). Esto supone que en España la entrega de premios comenzaría a las 2:00 horas de la madrugada del día 2. En las Islas Canarias, la retransmisión arrancará una hora antes: a la 1:00 horas de la madrugada.

A las 19:00 horas del domingo 1 de febrero, la ceremonia dará comienzo para los espectadores de México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia puedan ver la gala de los galardones musicales más prestigiosos. Y aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, podrán disfrutar de la 68.ª edición de los premios Grammy a partir de las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, para aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo), la ceremonia comenzará a las 22:00 horas del domingo.