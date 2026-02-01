La escena de Armageddon en la que Ben Affleck no paró de vomitar - TOUCHSTONE PICTURES

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

En 1998 Bruce Willis protagonizó junto a Ben Affleck el vibrante drama Armageddon. Este último ha recordado cuando estuvo vomitando durante el rodaje de la escena más emotiva de la película de Michael Bay... debido a una severa intoxicación alimenticia.

"Cuando rodamos esa escena, tenía una intoxicación alimentaria", afirmó Affleck a Jake's Takes sobre la secuencia en la que Harry Stamper, el personaje de Willis, le daba su bendición al del actor: A. J. Frost para casarse con su hija Grace (Liv Tyler) en Armageddon. "En ese entonces no tenía la suficiente experiencia como actor para saber que simplemente podías coger el teléfono y decir: 'Estoy demasiado enfermo para ir a trabajar hoy'", continuó el actor.

"La única vez que me ha pasado en mi vida. Vomitando entre tomas. Tenían un cubo de basura y decían 'corten' [mientras emulaban el sonido del vómito]. Probablemente eso hizo que la escena quedara mejor", confesó Affleck, quien protagoniza con Matt Damon El botín, filme que ya está en Netflix.

La escena en cuestión se producía en pleno clímax de la película, cuando, tras un fallo en el detonador a distancia, obligaba a A.J. a quedarse atrás para poder detonar manualmente la bomba nuclear dentro del asteroide y así salvar al planeta. Sin embargo, es Harry quien termina ocupando el lugar de Frost, confesándole que es como un hijo para él y, antes de sacrificarse, le da permiso para casarse con Grace.

Por otro lado, esta no es la primera vez que Affleck aborda su papel en Armageddon. Su comentario en el contenido adicional del DVD, sobre que habría tenido más sentido entrenar a astronautas para ser perforadores de petróleo en lugar de entrenar a perforadores para ser astronautas, es muy conocido.

Dicho esto, el filme, también protagonizado por Owen Wilson, Billy Bob Thornton, William Fichtner y Michael Clarke Duncan, entre otros, recaudó 553 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto en torno a los 140 millones de dólares. La cinta de Michael Bay llegaba para Affleck un año después del éxito que obtuvo el actor con El indomable Will Hunting. Estrenada en 1997, la película le valió a Affleck y Damon, quien, además, la protagonizó junto a Robin Williams, el Oscar a mejor guion original.