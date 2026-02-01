¿A qué hora se estrena El caballero de los Siete Reinos 1x03 en HBO Max?

El caballero de los Siete Reinos arregla el gran error que cometió La Casa del Dragón con los Targaryen - HBO

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos llegará al ecuador de su emisión con el lanzamiento de su tercera entrega en HBO Max. Así, las aventuras de Dunk y Egg continúan ya en la mitad de esta primera temporada de la serie. Teniendo en cuenta esto, los fans se deben de estar preguntando... ¿A qué hora se estrena el tercer capítulo de El caballero de los Siete reinos en HBO Max?

Tras lograr inscribirse en el Torneo de Vado de Ceniza, Ser Duncan el Alto busca ahora la gloria en las justas acompañado de su leal escudero, el pequeño (y extrañamente muy ilustrado) Egg. Pero no será una empresa fácil, ya que hasta allí han llegado muchas de las grandes espadas de Poniente, temibles adversarios en el camino de del gigantón Dunk hasta el triunfo.

Tras el estreno del primer capítulo este lunes 19 de enero (el domingo 18 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las 6 entregas que conforman la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 19 de enero de 2026

- Episodio 2: 26 de enero de 2026

- Episodio 3: 2 de febrero de 2026

- Episodio 4: 9 de febrero de 2026

- Episodio 5: 16 de febrero de 2026

- Episodio 6: 23 de febrero de 2026

En cuanto al horario de estreno, el tercer episodio de El caballero de los Siete Reinos estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 1 de febrero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie continuará su andadura en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 2 de febrero, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

https://www.youtube.com/watch?v=fxZAU2fHwZ8

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de la serie que sigue la estela de la obra de George R. R. Martin a las 19:00 horas del domingo 1 de febrero, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, el capítulo 3 de la serie que vuelve a sumergir al espectador en el universo de Juego de Tronos, estrenará su continuación para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando El caballero de los Siete Reinos continúe para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el tercer episodio de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la continuación de la primera temporada de la esperada serie a partir de las 22:00 horas del domingo.