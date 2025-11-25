Jared Bush ('Zootropolis 2'): "Repetimos siempre el patrón de desconfiar de quien es diferente"

Este viernes 28 de noviembre llega a los cines 'Zootropolis 2', la secuela del filme de Walt Disney Studios ganador del Oscar a la mejor película de animación en 2017. Jared Bush vuelve a codirigir, en esta ocasión también acompañado de Byron Howard pero sin Rich Moore, la nueva aventura de Judy y Nick que, ya convertidos en agentes del Departamento de Policía de Zootropolis de pleno derecho, se enfrentarán a un reto mayúsculo: desentrañar una red de secretos y mentiras institucionalizadas que explican por qué los reptiles fueron marginados y desterrados de Zootropolis hace más de 100 años.(Fuente: Europa Press/Disney España)