Jaime Lorente: "Los grandes conflictos que tenemos en España se han abanderado de la emoción"

Este viernes 7 de noviembre llega a los cines 'Reversión', ópera prima de Jacob Santana protagonizada por Jaime Lorente ('La casa de papel'), Belén Rueda ('Mar adentro'), Manuel Vega ('Lobo feroz') y Fernando Cayo ('El orfanato'). A través de un relato de sospechas cruzadas en el seno de una familia, este thriller psicológico aborda asuntos que trascienden al misterio como los estigmas derivados de los problemas de salud mental, la diferencia entre cuidado y control o la identidad. "Los grandes conflictos que tenemos en España son conflictos que se han abanderado de la emoción, y cuando uno está abanderado de la emoción cualquier decisión que tomes es errónea", explica Lorente y compara el panorama en la actualidad con los actos de los personajes de 'Reversión', que toman decisiones obcecados por sentimientos personales.(Fuente: YouTube / Europa Press)