Íñigo Navarro presenta la exposición 'Ayer pisó tu sombra un tigre'

El Museo Lázaro Galdiano acoge en Madrid la nueva exposición del artista figurativo Íñigo Navarro, 'Ayer pisó tu sombra un tigre'. Se trata de su primera muestra institucional en España en la que exhibe un universo artístico que desafía los límites entre lo real y lo imaginario. Navarro ha explicado que el núcleo temático de la muestra se centra en "la intención de confundir realidad y sueño, o dicho de otra manera, realidad y trascendencia", según sus propias palabras. El artista ha reconocido estar "enamorado de la pintura" y ha reivindicado la vigencia del arte clásico, señalando que "el siglo XX ha redefinido el paradigma de belleza, pero se ha olvidado de que hay reglas que no fallan".