Iñaki 'Uoho' sobre Rebrote: "Hacemos música para gente que le gusta pararse a escuchar"

TOLEDO, 27 de febrero de 2026. Iñaki 'Uoho' Antón, el que fuera guitarrista de Extremoduro y Platero y Tú, ha presentado la que es su nueva banda, que bajo el nombre de 'Rebrote' pretende hacer música "para gente a la que le guste pararse a escuchar música, como a nosotros" y que "no tiene prisa". Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press junto al cantante del grupo, Jaime Moreno, con motivo del concierto que la banda --formada también por Miguel Colino, Jaime Tejedor, José Ignacio Cantera e Iñigo López-- ofrecerá el próximo 25 de abril en la Sala Óxido de Guadalajara, en una gira que les llevará también a Madrid (6 de marzo), Murcia (24 de abril), Bilbao (1 de mayo), Granada (7 de mayo), Málaga (8 de mayo), Sevilla (9 de mayo), Valencia (16 de mayo) y Barcelona (12 de junio).