El final de Los Bridgerton 4 corrige uno de los mayores errores de la serie - NETFLIX

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Los Bridgerton está basada en la saga homónima de Julia Quinn. No obstante, como toda adaptación, la serie de Netflix se toma algunas libertades respecto del material original, con algunos cambios siendo mejor recibidos que otros. Al intercambiar el orden de dos historias, haciendo que la tercera entrega se basase en la cuarta novela y la cuarta temporada adaptase el tercer libro, la serie precipitó una gran revelación en lo que algunos consideraron un terrible error. No obstante, la última tanda de episodios ha querido arreglarlo.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

La tercera temporada se centró en el romance de Penelope Featherington y Colin Bridgerton. Al final de la entrega se descubría que la joven era la que estaba detrás de los escritos de lady Whistledown, un papel que sigue desempeñando en la cuarta temporada, ahora con el beneplácito de la reina, siempre hambrienta de los mejores cotilleos.

Agobiada por lo que supone haber perdido el anonimato y con la gente echándole las culpas de lo que escribe por mucho que sea verdad, Penelope se va desencantando de su folletín y expresa en reiteradas ocasiones su intención de dejarlo. Aunque en principio la reina no lo consiente, esta acaba cediendo, liberando a la chica.

En lo que parecen ser los últimos compases del octavo episodio de la temporada se escucha la voz en off de lady Whistledown, mientras la serie se detiene en algunos de sus personajes. "Querido y amable lector, ¿se siente usted algo sorprendido? Usted pensaba que yo había desaparecido, pero han pasado demasiadas cosas para que esta autora permanezca en silencio. Así que vamos a reencontrarnos. Es sin duda alguna un reencuentro basado en el cariño y el amor", expresa la voz.

LOS BRIDGERTON 5, CON UNA WHISTLEDOWN "MUY DIFERENTE"

Se muestra entonces a Penelope inmersa en la escritura y Colin entra y le pregunta si no había dejado ya a su alter ego. La joven le responde afirmativamente, explicando que se encuentra trabajando en su novela. Cuando su marido le tiende un folletín como los que solía escribir ella, ambos lo miran intrigados, preguntándose quién ha podido escribirlo. Y es que, como expone la voz en off, el reencuentro con Whistledown es "esta vez, con una autora muy diferente".

Con esto, parece que la serie quiere enmendar el error, quizá inevitable, que cometió desvelando la verdadera identidad de lady Whistledown, volviendo a introducir el elemento de misterio que tanto había caracterizado al personaje hasta la confesión de Penelope.