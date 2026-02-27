¿Dónde Ver Las Películas Nominadas A Los Goya 2026? - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Este sábado 28 de febrero la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas anunciará los ganadores de la 40.ª edición de los Premios Goya, en los que parten como favoritas Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa y Sirat de Oliver Laxe, con trece y once nominaciones, respectivamente. Les siguen títulos como Maspalomas, filme de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, que opta a nueve premios, o la comedia La Cena, dirigida por Manuel Gómez Pereira, con ocho candidaturas.

Muchas de las películas nominadas, como Los domingos o Sorda, aún pueden disfrutarse en las salas de cines. No obstante, todas ellas están disponibles en plataformas de streaming, destacando Movistar Plus+, donde pueden encontrarse el grueso de los filmes nominados en esta edición de los premios del cine español.

A continuación, dónde ver las películas más nominadas en los Goya 2026:

LOS DOMINGOS

Disponible en cines y en Movistar Plus+.

Escrita y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, Los domingos es la cinta más nominada en esta edición de los Goya con trece candidaturas, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor guion original.

SIRAT

Disponible en cines y en Movistar Plus+.

La cinta de Oliver Laxe persiste en los cines tras más de nueve meses en cartelera. Con once nominaciones, opta a algunos de los principales premios, como mejor película o mejor dirección, y parte como favorita en categorías técnicas como mejor sonido, galardón al que también opta en los Oscar.

MASPALOMAS

Disponible en cines, en Filmin y en Movistar Plus+.

Dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, Maspalomas es otra de las candidatas a convertirse en mejor película. También está nominada en categorías como mejor dirección, mejor guion original y mejor actor protagonista, categoría en la que el intérprete José Ramón Soroiz parte como uno de los grandes favoritos.

LA CENA

Disponible en cines, en Movistar Plus+ y en alquiler en Filmin, Rakuten TV y acontra+.

La comedia dirigida por Manuel Gómez Pereira suma ocho nominaciones, incluyendo mejor película, mejor actor principal para Alberto San Juan y mejor guion adaptado.

SORDA

Disponible en cines, en Movistar Plus+ y en alquiler en Apple TV, Filmin, Prime Video, Rakuten TV y acontra+.

La ópera prima de Eva Libertad opta, además de a mejor dirección novel, al principal galardón de los Goya: mejor película. En total, Sorda suma siete candidaturas.

LOS TIGRES

Disponible en Movistar Plus+.

El filme de Alberto Rodríguez cuenta con siete nominaciones incluyendo mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejores efectos especiales.

EL CAUTIVO

Disponible en cines y en Netflix.

Dirigido por Alejandro Amenábar, El cautivo se une a las cintas nominadas en siete categorías. Su protagonista, Julio Peña, opta al galardón a mejor actor revelación y Miguel Rellán al Goya de mejor actor de reparto.

ROMERÍA

Disponible en cines y en Movistar Plus+.

El tercer largometraje de Carla Simón, ganadora del Goya a mejor dirección novel en 2018 por Verano 1993, ha recibido seis nominaciones, incluyendo mejor dirección.