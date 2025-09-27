Ilya: "Poner un libro en catalán en el centro de la ciudad promueve a la difusión del mismo"

Ilya Pérdigo, presidente de la Asociación de Editores en Lengua Catalana y presidente de la Semana del Libro en Catalán, ha asegurado esta mañana que "poner un libro en catalán en el centro de la ciudad promueve al uso y a la difusión del mismo" .Lo ha dicho durante la visita de esta mañana de Salvador Illa a la Semana del Libro en Catalán, en la que el presidente de la Generalitat ha visitado las casetas de libros y ha conversado con editores, libreros y autores.Pérdigo ha valorado positivamente la visita de Salvador Illa: "Que venga el presidente de la Generalitat y vea que esto tiene sentido, cuando luego vas a hablar con él de otros temas se acuerda de que esto estaba bien montado y funcionaba".