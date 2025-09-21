Ignasi Camós asegura que "el Día del Cine Español nos invita a mirar al futuro con esperanza

El Ministerio de Cultura ha presentado este domingo en el Festival de San Sebastián el programa de actividades de la quinta edición del Día del Cine Español, que se celebra el próximo 6 de octubre y que este año se extiende a los cinco continentes. "Queremos celebrar que la industria española es una industria con prestigio, de reconocimiento y que merece ser valorada por parte del Ministerio y de la sociedad como un valor añadido a la marca España", ha afirmado el director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Camós, en una rueda de prensa en el Festival de San Sebastián. Entre ellas, destacan películas como 'Nina', de Andrea Jaurrieta en Arjona (Navarra); 'Tierra Baja', de Miguel Santesmases en Arenas de San Pedro (Ávila) y en Fuentes de Ebro (Zaragoza); 'Los pequeños amores', de Celia Rico en Altafulla (Tarragona); 'La abuela y el forastero', de Sergi Miralles en Betxí (Castellón); 'Casa Reynal', de Laia Manresa en Moià (Barcelona); 'Ziarraize', de Marina Lameiro en Mugiro (Larraun, Navarra); 'Ciento volando', de Arantxa Aguirre en Segovia; 'Cristina García Rodero. La mirada oculta', de Carlota Nelson en Ribadesella (Asturias). La cita tiene el objetivo de poner en valor, por un lado, el trabajo de todos los profesionales de la industria que hacen posibles las producciones cinematográficas y, por otro, poner el foco en el cine español como patrimonio cultural, generador de una identidad e imaginario común y su internacionalización.Asimismo, el largometraje 'Tasio' (1984), dirigido por Montxo Armendáriz, será proyectado a nivel internacional en colaboración con la AECID, el Instituto Cervantes y la Filmoteca Vasca. Según Cultura, se trata de la mayor acción exterior hasta la fecha del Día del Cine Español. La cita tiene el objetivo de poner en valor, por un lado, el trabajo de todos los profesionales de la industria que hacen posibles las producciones cinematográficas y, por otro, poner el foco en el cine español como patrimonio cultural, generador de una identidad e imaginario común y su internacionalización. Con este propósito, para esta quinta edición se llevarán a cabo distintas actividades y acciones que acercarán a los públicos la riqueza y diversidad de la cinematografía española: proyecciones, coloquios, encuentros, actividades formativas, publicaciones, exposiciones y acciones de comunicación completan la agenda del Día del Cine Español 2025. Este año, como novedad, se celebrará una jornada dirigida a profesionales del sector audiovisual en la Academia de Cine que pondrá el foco en las mujeres del audiovisual, organizada por el ICAA con la colaboración de CIMA.PROYECCIÓN INTERNACIONAL 'TASIO' Asimismo, el largometraje 'Tasio' (1984), dirigido por Montxo Armendáriz, será proyectado a nivel internacional en colaboración con la AECID, el Instituto Cervantes y la Filmoteca Vasca. Según Cultura, se trata de la mayor acción exterior hasta la fecha del Día del Cine Español. La película se podrá ver en más de 40 ciudades de todo el mundo, con acciones especiales, online y materiales complementarios y contará con subtítulos en más de 15 idiomas. Una red global de proyecciones que abarcan ciudades europeas como Atenas, Dublín, París, Bruselas, Manchester o Moscú; ciudades americanas como Los Ángeles, Caracas, Miami, Montevideo o Recife; asiáticas como Nueva Delhi, Pekín, Hong Kong, Tokio o Bangkok; y africanas como Luanda, Malabo, Pretoria o Bata; y de Oceanía como Sídney o Canberra. Además, 'Tasio' inaugurará el Festival de Cines Europeo de EUNIC, en Bruselas.