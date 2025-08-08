Guitarricadelafuente pone en pie a un público de excepción en Starlite

Un público de excepción se ha rendido ante Guitarricadelafuente, que ha causado sensación durante su concierto en Starlite. El cantautor, que el 27 de agosto cumplirá 28 años, abrió el concierto con 'Full Time Papi', un tema que representa muy bien el espíritu de su segundo álbum, que está presentando. Todo un deleite musical que Victoria Federica no quiso perderse, convirtiéndose en una fan más del cantante, vestida con un rompedor look, junto con otros rostros conocidos como Willy Bárcenas, Loreto Sesma, Paula Ordovás o el Mago Pop. (Fuente: Starlite)