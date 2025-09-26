Granada acoge la muestra 'Escultura, arte de ingenio', un viaje por la inventiva y la emoción

La Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia acoge estos días la exposición 'Escultura, arte de ingenio', que reúne a diez artistas contemporáneos nacidos en Granada o estrechamente vinculados a la ciudad en algún momento decisivo de sus trayectorias. Todos ellos, con edades comprendidas entre los 28 y los 50 años, exploran desde la escultura estrategias narrativas compartidas y referencias comunes que han ido tejiendo en talleres, residencias y experiencias colectivas.La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha inaugurado la exposición junto al comisario de la misma, Óscar Alonso, y varios artistas que han participado con sus obras. Podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026 de lunes a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, y domingos y festivos, de 11,00 a 14,00 horas.