'Golpes' llega este viernes 5 de diciembre a los cines

Este viernes 5 de diciembre llega a los cines 'Golpes', primer largometraje dirigido por Rafael Cobos. Protagonizado por Luis Tosar, Jesús Carroza y Teresa Garzón, este thriller de atracos ambientado en la transición utiliza el conflicto entre dos hermanos, un delincuente que quiere recuperar el cuerpo de su padre ejecutado durante el franquismo y un policía dispuesto a detenerlo, para abordar la memoria histórica, "la historia fratricida de este país" y la necesidad de "preservar la memoria" para una España "más libre y sana".(Fuente: europa press / youtube)

