Galería de las Colecciones Reales expone 'Las Horas del Sol' de Bleda y Rosa

La Galería de las Colecciones Reales acoge la exposición 'Las Horas del Sol', de Bleda y Rosa -Premio Nacional de Fotografía 2008-, propone una reflexión artística en torno al sol como símbolo del tiempo, la vida y la historia, plasmada en imágenes captadas en el Monasterio de Yuste (Cáceres), último retiro del emperador Carlos V. El director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, ha explicado que esta exposición fotográfica pone en valor "la riqueza natural del patrimonio nacional".