Gabriel Guevara protagoniza con Nicole Wallace Culpa nuestra, final de la trilogía Culpables

El capítulo final de Nick y Noah llega este 16 de octubre a Prime Video con Culpa nuestra, la esperada conclusión de la trilogía Culpables, basada en las exitosas novelas de Mercedes Ron. Tras el fenómeno internacional de Culpa mía y Culpa tuya, llega el desenlace de la historia de Nick y Noah, interpretados por Gabriel Guevara y Nicole Wallace, que se ha convertido en un auténtico fenómeno global. "No es fácil decir adiós a un personaje que me ha dado tanto, pero hay que avanzar en la vida y seguir adelante con nuestras carreras, y guardar siempre estas experiencias que hemos vivido en el corazón", afirma el actor Gabriel Guevara en una entrevista concedida a Europa Press.