La Fundación MAPFRE alberga del 19 de septiembre al 5 de enero de 2025 una muestra que reúne la obra de las treinta y una artistas que formaron parte de la exposición Exhibition by 31 Women, que fue organizada por Peggy Guggenheim en su galería de Nueva York 'Art of This Century' en el año 1943. "Supuso toda una revelación y un cierto escándalo en el mundo de la crítica neoyorquina", ha explicado la directora de Cultura de la Fundación Mapfre, Nadia Arroyo.