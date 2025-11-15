Festival Sui Generis celebra 17ª edición con programación centrada en literatura especulativa

Matadero Madrid alberga el Festival Sui Generis, festival internacional de terror, gótico, ciencia ficción, fantasía y romanticismo en Casa del Lector. La directora del XVII Festival Sui Generis Madrid, Marjorie Eljach, ha destacado que este evento multidisciplinar "ha tenido siempre como columna vertebral la literatura", convirtiéndose en "un festival de promoción a la lectura" que este año abordará temas como "la diáspora, las migraciones, la racialización, la dictadura y la opresión" a través de los géneros especulativos.