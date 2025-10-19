Feriarte destaca la calidad y exclusividad de las piezas que se exhiben en su 48ª edición

Vuelve Feriarte a IFEMA Madrid y en esta 48ª edición de la feria de arte y antigüedades se podrán encontrar "65 galerías de arte y anticuarios, que traen cientos de piezas seleccionadas durante todo el año, únicas, muy exclusivas". En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora de Feria Arte, Ana Rodríguez, ha explicado que "nos vamos a encontrar desde pintura, pintura antigua, pintura más contemporánea, joyería, libros antiguos, mobiliario, un sinfín de piezas, todas ellas de más de 100 años de antigüedad, que además han sido expertizadas por casi una treintena de personas expertas en cada uno de estos sectores".