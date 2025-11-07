Estrenos en cines para este viernes 7 de noviembre

La cartelera del primer viernes de noviembre incluye uno de los estrenos más esperados, 'Predator: Badlands', la nueva entrega de la exitosa franquicia que compartirá cartelera con la película de ciencia ficción 'Bugonia' y 'Dos forajidos' la cinta de Alec Baldwin que llega rodeada de expectación tras la muerte de su directora de fotografía en pleno rodaje. El cine español también estará muy presente en las salas con el estreno de la nueva película de David Trueba 'Siempre es invierno' y dos thrillers 'Reversión' y 'Subsuelo'.(Fuente: youtube)