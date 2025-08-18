Ernesto Sevilla ('Sin cobertura'), sobre el uso de la IA en el cine: "Acojona un poco"

Este viernes 22 de agosto llega a los cines 'Sin cobertura', una comedia que reflexiona sobre la dependencia digital y cómo esta afecta directamente a las dinámicas familiares. Ernesto Sevilla, protagonista de la cinta junto a Alexandra Jiménez, asegura que esta situación, unida al rápido avance de tecnologías como la Inteligencia Artificial, "acojona un poco". "En esta sociedad en la que vivimos, donde se busca abaratar costes, esto es una solución directa donde no tienes que contratar actores, no tienes que contratar cámaras...", reflexiona Sevilla en relación al uso de la IA en la industria del cine en una entrevista concedida a Europa Press. "Entonces eso acojona un poco, claro", manifiesta el actor de 'Lo dejo cuando quiera' o 'La Navidad en sus manos'.