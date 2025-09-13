Emma González: "El chocolate es un vínculo muy interesante y un reclamo para los niños"

Emma González, regidora de actividades del Museo de Chocolate de Barcelona, explica su pasión por el chocolate: "Buscaba poder tener actividades fuera de los colegios en sitios más allá como museos. Los niños vienen con otra cara a un museo"."El chocolate es un vínculo muy interesante y un reclamo muy fácil para los niños para que se animen a venir a un museo y no haya una pared tan abismal entre niños y museos", ha asegurado. El Museo de Chocolate ha celebrado esta mañana una jornada especial con talleres de todo tipo para homenajear el Día Internacional del Chocolate.