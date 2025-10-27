Elle Fanning estrena 'Predator:Badlands': "Siempre he admirado a mujeres como teniente Ripley"

La actriz Elle Fanning es una de las protagonistas de 'Predator:Badlands', la última entrega de la famosa saga de ciencia ficción que llegará a los cines el próximo 7 de noviembre. En el marco de la San Diego Comic Con de Málaga --donde acudió junto al director del filme, Dan Trachtenberg, a ofrecer un adelanto--, explicó en Europa Press que "siempre" ha admirado a personajes como el de la teniente Ripley, interpretado por Sigourney Weaver en 'Alien', y el de Lara Croft, la de Angelina Jolie en 'Tomb Raider'.