Elisenda Bonet: "Estamos rodeados de arquitectura y no nos damos cuenta que es cultura"

Elisenda Bonet, arquitecta y directora del Open House Barcelona 2025, ha asegurado esta mañana que "la arquitectura es el hecho cultural más importante que tenemos. Estamos rodeados de arquitectura y no nos damos cuenta que es cultura".Así lo ha dicho durante una de las visitas a la Casa Frederic Vallet Xiró II, uno de los 200 edificios que se pueden visitar, ubicado dentro del Quadrat d'Or del Eixample.Bonet ha remarcado que la próxima edición es muy importante porque, con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, "es la capital mundial de la arquitectura desde febrero a diciembre, tiempo en el que organizaremos tres Open Barris y después en octubre realizaremos el festival".Organizado por la Asociación 48h Open House, el evento trasciende Barcelona para abarcar Badalona, L'Hospitalet, Santa Coloma, Sitges y Vilassar de Dalt, promoviendo un "turismo inteligente" que descentraliza el foco del Eixample hacia barrios periféricos y reflexiona sobre transformación urbana.