Elena Muiños: "Queremos que más niñas sepan lo que hacemos"

Elena Muiños, neuróloga del Hospital de Sant Pau de Barcelona, ha declarado a Europa Press que el principal objetivo de la Fiesta de la Mujer y la Niña en la ciencia, celebrada este domingo en el Parque de Atracciones del Tibidabo de la ciudad condal, "es intentar visibilizar el importante rol que tiene la mujer en la ciencia".Esta celebración está enmarcada en el proyecto "L'aventura de la Mariona", una iniciativa educativa y de divulgación desarrollada por el Instituto de Investigación Sant Pau.A lo largo de la mañana, muchas familias han querido acercarse al parque y ser partícipes de los diversos talleres y actividades lúdicas que se han programado. Algunas adolescentes, incluso, han manifestado su voluntad de querer especializarse en ciencias a raíz de las emociones y los aprendizajes vividos en el día de hoy. "Voy a elegir ciencias. El año pasado ya vine a la fiesta, me gustó mucho y aprendí muchísimo. Esto es lo que me ha motivado a elegir el Bachillerato científico"Esta jornada llega a su segunda edición con el objetivo de celebrar, dar visibilidad y fomentar las vocaciones científicas entre niñas y jóvenes.