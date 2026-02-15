¿A Qué Hora Se Estrena El Caballero De Los Siete Reinos 1X05 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos, la precuela de Juego de tronos que poco a poco se ha ido ganando el corazón de los seguidores de Poniente, encara su recta final con el estreno de su quinto y penúltimo capítulo. El espigado caballero herrante Dunk y su pequeño escudero Egg, cuya verdadera identidad ha supuesto el gran giro de la serie hasta la fecha, continúan sus aventuras en HBO Max. Pero... ¿a qué hora se estrena el 1x05 de El caballero de los Siete Reinos en HBO?

Tras conseguir, inesperados aliados para defender su honor (y su vida) en el Juicio de los Siete, entre ellos un destacado miembro de la realeza que luchará en contra de los intereses de su propia familia, Ser Duncan el Alto afronta su destino en una batalla que promete ser brutal y épica.

Después de adelantar el estreno de su cuarto capítulo unos días con motivo de la Super Bowl LX, la nueva entrega de El caballero de los Siete Reinos retoma su cadencia semanal en la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 19 de enero de 2026

- Episodio 2: 26 de enero de 2026

- Episodio 3: 2 de febrero de 2026

- Episodio 4: 6 de febrero de 2026

- Episodio 5: 16 de febrero de 2026

- Episodio 6: 23 de febrero de 2026

En cuanto al horario de estreno, el quinto episodio de El caballero de los Siete Reinos estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 15 de febrero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie continuará su andadura en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 16 de febrero, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de la serie que sigue adapta la obra de George R. R. Martin a las 19:00 horas del domingo 15 de febrero, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, el capítulo 5 de la serie que vuelve a sumergir al espectador en el universo de Juego de tronos, estrenará su continuación para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando El caballero de los Siete Reinos continúe para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el quinto episodio de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la continuación de la primera temporada de la esperada serie de épica y fantasía a partir de las 22:00 horas del domingo.