Eduardo Casanova: "Hay miedo a posicionarse en cosas obvias como el genocidio en Gaza"

Este lunes 1 de diciembre llega a Movistar Plus+ 'Silencio', miniserie creada, escrita y dirigida por Eduardo Casanova ('Pieles', 'La piedad'). A lo largo de tres episodios donde una familia de vampiras vive en siglos marcados por la peste y el sida, esta comedia negra denuncia, con "humor y gamberrismo", que el estigma en torno al VIH y el temor a las represalias por "exponer tu propia voz" persisten como formas de "violencia estructural por parte del sistema". "Hay cierto miedo que estamos desarrollando los personajes públicos a romper el silencio y a posicionarnos en cosas que son obvias como el genocidio en Gaza", señala Casanova en una entrevista concedida a Europa Press, donde subraya que la decisión de permanecer callado ante problemas "extremadamente evidentes" tiene una naturaleza estructural. El cineasta lo atribuye al "miedo a la cancelación", que a su vez "es pánico a la pérdida de trabajo", que a su vez solo es "es terror a la pérdida de dinero".