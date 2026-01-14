Dani de la Torre dirige 'Marbella. Expediente judicial': "España es un país garantista"

El jueves 22 de enero llega a Movistar Plus+ 'Marbella. Expediente judicial', segunda temporada de la serie dirigida por Dani de la Torre en la que Natalia de Molina se une a Hugo Silva como protagonista. La nueva entrega de la ficción se adentra en el ecosistema del narcotráfico del Estrecho, así como en la maquinaria judicial que rodea al "patio trasero de Marbella" y lo hace, según sus responsables, con "un grado de realidad y verdad altísimo" y tras "una investigación en profundidad". "Yo creo que aquí ves cómo son las persecuciones realmente, que esto no es como dicen en las redes sociales de '¿Por qué no le disparan? Esto lo dispara Trump y lo solucionaba en dos minutos'. Claro, pero es que España es un país garantista y no puede dispararle a una lancha", explica de la Torre en una entrevista concedida a Europa Press. El responsable de 'La Unidad' sitúa ese contraste entre lo que se pide desde fuera y lo que sucede dentro del sistema en que "a veces opinamos sin saber realmente lo que ocurre".