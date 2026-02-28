Orden de entrega de los Premios Goya 2026

Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores de los Goya 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Barcelona acoge este sábado la ceremonia de entrega de la 40.ª edición de los Premios Goya, los máximos galardones del cine español. Una gala que estará conducida por Rigoberta Bandini y Luis Tosar y en la que dos películas parten como claras favoritas: Los domingos, el drama dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, y Sirât, la intensa cinta de Oliver Laxe.

La ceremonia, en la que la actriz estadounidense Susan Sandon recogerá el Goya Internacional y el cineasta Gonzalo Suárez el Goya de Honor, contará además con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano.

Este es el orden de entrega de premios en la 40.ª edición de los Premios Goya:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elvira Mínguez, por La Cena

Nagore Aramburu, por Los domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales, por Enemigos

Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil 'Ketxu', por Gaua

Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio, por Los Tigres

Pep Claret y Benjamín Ageorges, por Sirât

Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro, por Un fantasma en la batalla

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Carla F. Benedicto, por El talento

Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou

Julio de la Rosa, por Los Tigres

Aránzazu Calleja, por Maspalomas

Kangding Ray, por Sirât

MEJOR MONTAJE

Victoria Lammers, por Ciudad sin sueño

Andrés Gil, por Los Domingos

José M. G. Moyano, por Los Tigres

Cristóbal Fernández, por Sirât

Bernat Vilaplana, por Un fantasma en la batalla

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda

GOYA INTERNACIONAL 2026

Susan Sarandon

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo

Patricia López, Paco Rodríguez H. y Nacho Díaz, por Gaua

Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte, por La tregua

Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel, por Maspalomas

Zaira Eva Adén, por Sirât

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

La Arepera, de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas

Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz, de Leiva, por Hasta que me quede sin voz

Y mientras tanto, canto, de Víctor Manuel, por La cena

Caminar el tiempo, de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

MEJOR SONIDO

Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por El cautivo

Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera, por Los Domingos

Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por Los Tigres

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por Sorda

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo

Itziar García Zubiri, por Los domingos

Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres

Oriol Maymó por Sirât

GOYA DE HONOR 2026

Gonzalo Suárez

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Rui Pocas, por Ciudad sin sueño

Bet Rourich, por Los Domingos

Pau Esteve Birba, por Los Tigres

Javier Agirre Erauso, por Maspalomas

Mauro Herce, por Sirât

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Buffet paraiso

Carmela

El corto de Rubén

El estado del Alma

Gilbert

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Disonancia

El santo

La conversación que nunca tuvimos

The Painter's Room

Zona Wao

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Nicoletta Taranta, por El cautivo

Nerea Torrijos, por Gaua

Helena Sanchis, por La cena

Ana Martínez Fesser, por Los Domingos

Anna Aguila, por Romería

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany Riu

Gemma Blasco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva Libertad, por Sorda

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert Olivia y el terremoto invisible

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Juan Pedro de Gaspar, por El cautivo

Koldo Vallés, por La cena

Pepe Domínguez del Olmo, por Los Tigres

Mikel Serrano, por Maspalomas

Laia Ateca Font, por Sirât

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega)

MEJOR GUION ADAPTADO

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería Eva Libertad, por Sorda

MEJOR GUION ORIGINAL

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

José Mari Goenaga, por Maspalomas

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga

Eva Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

MEJOR DIRECCIÓN

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas

Albert Serra, por Tardes de Soledad

MEJOR PELÍCULA

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda