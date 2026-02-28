Orden de entrega de los Premios Goya 2026

Sigue en directo las últimas noticias de los Premios Goya 2026

Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores de los Goya 2026
Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores de los Goya 2026 - EUROPA PRESS
Actualizado: sábado, 28 febrero 2026 21:00
   MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

   Barcelona acoge este sábado la ceremonia de entrega de la 40.ª edición de los Premios Goya, los máximos galardones del cine español. Una gala que estará conducida por Rigoberta Bandini y Luis Tosar y en la que dos películas parten como claras favoritas: Los domingos, el drama dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, y Sirât, la intensa cinta de Oliver Laxe.

   La ceremonia, en la que la actriz estadounidense Susan Sandon recogerá el Goya Internacional y el cineasta Gonzalo Suárez el Goya de Honor, contará además con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano.

   Este es el orden de entrega de premios en la 40.ª edición de los Premios Goya:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Elvira Mínguez, por La Cena

   Nagore Aramburu, por Los domingos

   Miryam Gallego, por Romería

   Elena Irureta, por Sorda

   María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

   César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales, por Enemigos

   Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil 'Ketxu', por Gaua

   Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio, por Los Tigres

   Pep Claret y Benjamín Ageorges, por Sirât

   Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro, por Un fantasma en la batalla

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

   2025. Todos somos Gaza

   Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

   Flores para Antonio

   Tardes de soledad

   The Sleeper. El Caravaggio perdido

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

   Carla F. Benedicto, por El talento

   Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou

   Julio de la Rosa, por Los Tigres

   Aránzazu Calleja, por Maspalomas

   Kangding Ray, por Sirât

MEJOR MONTAJE

   Victoria Lammers, por Ciudad sin sueño

   Andrés Gil, por Los Domingos

   José M. G. Moyano, por Los Tigres

   Cristóbal Fernández, por Sirât

   Bernat Vilaplana, por Un fantasma en la batalla

MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Miguel Rellán, por El cautivo

   Juan Minujín, por Los domingos

   Kandido Uranga, por Maspalomas

   Tamar Novas, por Rondallas

   Álvaro Cervantes, por Sorda

GOYA INTERNACIONAL 2026

   Susan Sarandon

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

   Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

   Julio Peña, por El cautivo

   Hugo Welzel, por Enemigos

   Jan Monter Palau, por Estrany Riu

   Mitch, por Romería

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

   Belén (Argentina)

   La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

   La piel del agua (Costa Rica)

   Manas (Brasil)

   Un poeta (Colombia)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

   Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo

   Patricia López, Paco Rodríguez H. y Nacho Díaz, por Gaua

   Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte, por La tregua

   Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel, por Maspalomas

   Zaira Eva Adén, por Sirât

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

   La Arepera, de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas

   Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

   Hasta que me quede sin voz, de Leiva, por Hasta que me quede sin voz

   Y mientras tanto, canto, de Víctor Manuel, por La cena

   Caminar el tiempo, de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

MEJOR SONIDO

   Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por El cautivo

   Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera, por Los Domingos

   Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por Los Tigres

   Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirât

   Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por Sorda

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

   Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño

   Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo

   Itziar García Zubiri, por Los domingos

   Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres

   Oriol Maymó por Sirât

GOYA DE HONOR 2026

   Gonzalo Suárez

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

   Rui Pocas, por Ciudad sin sueño

   Bet Rourich, por Los Domingos

   Pau Esteve Birba, por Los Tigres

   Javier Agirre Erauso, por Maspalomas

   Mauro Herce, por Sirât

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

   Buffet paraiso

   Carmela

   El corto de Rubén

   El estado del Alma

   Gilbert

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

   Disonancia

   El santo

   La conversación que nunca tuvimos

   The Painter's Room

   Zona Wao

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

   Ángulo muerto

   De sucre

   El cuento de una noche de verano

   Sexo a los 70

   Una cabeza en la pared

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

   Nicoletta Taranta, por El cautivo

   Nerea Torrijos, por Gaua

   Helena Sanchis, por La cena

   Ana Martínez Fesser, por Los Domingos

   Anna Aguila, por Romería

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

   Ion de Sosa, por Balearic

   Jaume Claret Muxart, por Estrany Riu

   Gemma Blasco, por La furia

   Gerard Oms, por Muy lejos

   Eva Libertad, por Sorda

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

   Bella

   Decorado

   El tesoro de Barracuda

   Norbert Olivia y el terremoto invisible

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

   Nora Hernández, por La cena

   Blanca Soroa, por Los domingos

   Elvira Lara, por Los Tortuga

   Llúcia García, por Romería

   Miriam Garlo, por Sorda

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

   Juan Pedro de Gaspar, por El cautivo

   Koldo Vallés, por La cena

   Pepe Domínguez del Olmo, por Los Tigres

   Mikel Serrano, por Maspalomas

   Laia Ateca Font, por Sirât

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

   Cónclave (Reino Unido)

   La chica de la aguja (Dinamarca)

   On Falling (Portugal)

   Un simple accidente (Francia)

   Valor Sentimental (Noruega)

MEJOR GUION ADAPTADO

   Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

   Celia Rico Clavellino, por La buena letra

   Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

   Carla Simón, por Romería Eva Libertad, por Sorda

MEJOR GUION ORIGINAL

   Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

   José Mari Goenaga, por Maspalomas

   Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

   Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

   Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

   Alberto San Juan, por La cena

   Miguel Garcés, por Los domingos

   Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas

   Mario Casas, por Muy lejos

   Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

   Ángela Cervantes, por La furia

   Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

   Antonia Zegers, por Los Tortuga

   Nora Navas, por Mi amiga

   Eva Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

MEJOR DIRECCIÓN

   Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

   Carla Simón, por Romería

   Oliver Laxe, por Sirât

   Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas

   Albert Serra, por Tardes de Soledad

MEJOR PELÍCULA

   La cena

   Los domingos

   Maspalomas

   Sirât

   Sorda

