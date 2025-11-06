Daddy Yankee regresa a la música en la última "Music Session" de Bizarrap

La expectación se ha disparado a nivel mundial tras el lanzamiento de la última "Music Session" de Bizarrap, esta vez junto a la leyenda del reggaetón, Daddy Yankee. La colaboración marca un regreso significativo para el puertorriqueño, quien había anunciado su retiro de la música en 2023 para dedicarse a su fe cristiana, prometiendo no volver al reggaetón tradicional. La sesión, de poco más de dos minutos y medio, ha demostrado que la influencia de "El Big Boss" sigue más viva que nunca, pero ahora con un enfoque renovado:(Fuente: youtube)