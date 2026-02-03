Cuevas, Bernardeu y Silvestre protagonizan 'La fiera', marcada por la muerte de Carlos Suárez

Este viernes 6 de febrero llega a los cines 'La fiera', película dirigida por Salvador Calvo ('Adú') y protagonizada por Carlos Cuevas ('Merlí'), Miguel Bernardeau ('Élite') y Miguel Ángel Silvestre ('Velvet'). Basado en hechos reales, el largometraje cuenta la historia de un grupo de pioneros del salto BASE con traje de alas en España, una "comunidad" unida por su "pasión" hacia un deporte extremo, pero también por "lo doloroso" de una sucesión de fallecimientos. El último, el de Carlos Suárez, tuvo lugar precisamente justo durante el rodaje del filme. "Lo más bonito para mí, que también tiene parte de lo más doloroso, fue ver como después de la muerte de Carlos Suárez todo el grupo de saltadores, amigos y familia se unió y se apoyó", explica Bernardeau, que interpreta a Armando del Rey, el último miembro con vida del trío protagonistas.