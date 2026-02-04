La escena post-créditos del final de la temporada 2 de Fallout: ¿Qué es Liberty Prime Alpha? - PRIME VIDEO

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

El último episodio de la segunda temporada de Fallout ya está disponible en Prime Video. Y el octavo capítulo cuenta, además de un desenlace lleno de revelaciones, con una escena post-créditos que pone en primer plano a la Hermandad del Acero. La secuencia actúa como claro adelanto de uno de los próximos frentes narrativos llamados a marcar la ya confirmada tercera temporada de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La secuencia, que se sitúa en las instalaciones de la organización mientras se escuchan explosiones en el exterior, muestra a Dane entrando en ellas para reunirse con Quintus en un contexto de máxima tensión. Dane entrega unos planos al líder, que al despegarlos revela que corresponden a Liberty Prime Alpha, un traje robótico de dimensiones colosales, considerablemente más grande y poderoso que la servoarmadura habitual de la Hermandad.

La escena del final de Fallout también indica que Quintus pretende aplastar cualquier oposición con este recurso, pues dejará de tratar de unificar a la Hermandad y asumirá un papel destructivo. "Quintus el unificador ha muerto. Ha nacido Quintus el destructor", anuncia el personaje interpretado por Michael Cristofer decidido por tanto a imponer su ley entre las diferentes facciones enfrentadas.

Para ello, Quintus necesitará una fuente de energía suficiente para activar al titán mecánico y, en ese punto, hay que recordar que el diodo de fusión fría ya no está en manos de Maximus, sino integrado en el ordenador que alimentaba a House. Además, Quintus desconoce esta información, de modo que lo más razonable es que vuelva a situar a Maximus en su punto de mira y vaya en su búsqueda.

LIBERTY PRIME EN EL UNIVERSO FALLOUT

El nombre del robot remite al Liberty Prime del material original, los videojuegos, donde apareció por primera vez en 2008 en Fallout 3. Se concibió como una gigantesca pieza de propaganda militar estadounidense durante la guerra sino-estadounidense y presentaba un discurso obsesionado con la democracia, la libertad y el capitalismo. En esa línea, la máquina llega a exclamar frases como "la muerte es una alternativa preferible al comunismo".

El robot fue diseñado y construido antes de la guerra nuclear, pero no se activó hasta que la Hermandad del Acero logró encontrar la energía necesaria para ponerlo en marcha. Su utilidad, sin embargo, es limitada, pues tanto en Fallout 3 como en Fallout 4 queda fuera de combate tras unos quince minutos. No obstante, durante ese breve lapso es prácticamente imparable, capaz de lanzar bombas nucleares y arrasar fortificaciones y enemigos con una facilidad abrumadora.