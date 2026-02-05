¿A Qué Hora Se Estrena El Caballero De Los Siete Reinos 1X04 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

El capítulo 4 de El caballero de los Siete Reinos cambia su día de estreno en HBO. La precuela de Juego de tronos ha adelantado el lanzamiento de nueva entrega del domingo hasta el viernes, para no coincidir con la Super Bowl XL. Teniendo en cuenta estos cambios, no son pocos los seguidores que se preguntan... ¿a qué hora se estrena El caballero de los Siete Reinos 1x04 en HBO Max?

Las aventuras de Dunk y Egg en el torneo de Vado de Ceniza continúan después del impactante final del tercer episodio, en el que el pequeño escudero reveló finalmente su identidad, dando un giro total a la serie. El más sorprendido fue, precisamente, Ser Duncan el Alto, el caballero al que sirve, que se encuentra ahora en un gran aprieto después de reventarle la boca a Aerion Targaryen para proteger a una titiritera a la que estaba torturando.

Así, en Estados Unidos el episodio 4 de El caballero de los Siete Reinos se estrenará esta semana en HBO Max el viernes 6 de febrero a las 0:00 horas según el horario de la Costa Oeste (Los Ángeles), lo que supone las 3 de la madrugada en la Costa Este (Nueva York). Este adelanto solo se aplica al servicio de streaming, ya que su emisión lineal en HBO seguirá siendo la habitual el domingo por la noche.

Esto supone que el cuarto capítulo de la nueva serie basada en los libros de George R.R. Martín estará disponible en España este viernes a las 9 de la mañana, una hora antes, las 8 de la mañana, llegará para los seguidores residentes en las Islas Canarias.

En América Latina, el cuarto episodio de El caballero de los Siete Reinos llegará también antes. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la nueva entrega en HBO Max a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora el cuarto episodio de la serie llegará a HBO Max para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 6 de febrero, las aventuras de Dunk y Egg continuarán en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, el 1x04 de El caballero de los Siete Reinos estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del viernes cuando arranque la nueva entrega de la precuela de Juego de tronos para el público de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).