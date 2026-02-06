Rosa conquista el Rosco de 'Pasapalabra' y gana más de 2,7 millones de euros, el mayor bote del concurso de Antena 3

Rosa conquista el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco- ATRESMEDIA

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Rosa Rodríguez se ha hecho este jueves con el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' al completar el Rosco y alzarse con el premio de 2.716.000 euros en el concurso de Antena 3. Hasta el triunfo de Rosa, el premio mayor hasta la fecha en 'Pasapalabra' era el conquistado por Rafa Castaño en marzo de 2023, cuando se hizo con 2.272.000 euros.

La 'M' de Morrall, apellido de la mítica figura de la NFL Earl Morrall, que en 1968 fue elegido como el jugador más valioso de la liga de fútbol americano, fue la última letra con la que, a falta de tan solo tres segundos, Rosa se ha impuesto en su duelo con Manu Pascual. El suyo es, además, el enfrentamiento más largo de Pasapalabra con un total de 306 programas juntos, de ellos 120 fueron victorias de Manu, 95 para Rosa y 91 empates.

Ya en dos ocasiones Rosa se quedó a tan solo una palabra de completar el Rosco. Pocas en comparación con las seis ocasiones en las que su oponente, Manu, se quedó a un acierto de hacerse con el bote en sus 437 programas, el récord de programas consecutivos en Pasapalabra.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

La profesora universitaria de español para estudiantes internacionales se ha hecho con el bote tras completar las 25 letras del rosco después de más de 300 programas en una entrega histórica de 'Pasapalabra' que Antena 3 ha emitido en horario de máxima audiencia después de 'El Hormiguero'.

De hecho, ambos concursantes visitaron a Pablo Motos antes de que tan solo unos minutos más tarde, a partir de las 23 horas, arrancara la edición de 'Pasapalabra' en la que se ha dado a conocer quién se haría con el bote. Todo en el marco de una programación especial que comenzó a las 20:00 horas con el especial 'Rosa y Manu: un duelo de récords'.

Presentado por Roberto Leal cada tarde en Antena 3, 'Pasapalabra' es el concurso más seguido de la televisión, logrando una media del 20,3% de cuota, 1.928.000 seguidores y 3.637.000 espectadores únicos esta temporada.

El Rosco entre Rosa y Manu ha dado grandes momentos de tensión durante esta temporada. La prueba final del programa ha logrado una media del 25% de cuota de pantalla y 2.616.000 espectadores. Además, 'Pasapalabra' ha obtenido esta temporada el 68% de los minutos de oro, entre sus días de emisión.