Clara Saéz: "El papel carbón hace mucho tiempo que existe y no lo estamos utilizando"

Clara Saéz, ilustradora y tallerista en el Museo Etnológico con motivo del Barcelona Dibuja 2025, ha explicado que en su taller "invita a dibujar de manera secreta", ya que se utiliza el papel carbón y, por lo tanto, "haces un dibujo con unos palos y no ves el dibujo hasta que quitas el papel". Así lo ha explicado durante la jornada de clausura de este domingo en el Museo Etnológico de Barcelona, donde varias personas han podido disfrutar de su taller. "Generalmente trabajo con técnicas manuales como acuarelas, pero quería recuperar este material porque hace mucho tiempo que existe y no lo estamos utilizando", ha confesado.