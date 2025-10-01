La ciudad de Sevilla recupera sus Atarazanas tras años de desidia

El Consejo de Gobierno andaluz que se celebra este miércoles en las Reales Atarazanas de Sevilla escenificará la recuperación de este antiguo astillero medieval, el más grande de España y uno de los principales exponentes de la relación de la ciudad con América, tras una larga y compleja restauración llevada a cabo por Grupo Avintia. Las obras de este Bien de Interés Cultural (BIC), que han contado con una inversión de 18 millones de euros, se iniciaron en febrero de 2022 y han tenido un plazo de ejecución de 31 meses.