'Carmela', el corto nominado al Goya que busca contar una historia "necesaria" para la sociedad

El cortometraje valenciano 'Carmela' es uno de los nominados al Goya a Mejor Cortometraje de Animación. La producción es del estudio valenciano Pangur Animation junto a Mansalva Films y Foliascope. Es la segunda candidatura del estudio, dónde a través de la técnica stop-motion con los avances tecnológicos de la impresión 3D, se ofrece un relato que apela a la "emoción" del espectador y que invita al público más joven a "conectar" con la memoria histórica de España y la lucha por los derechos sociales.