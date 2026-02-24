Muere Robert Carradine, el padre de Lizzie McGuire, a los 71 años

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Robert Carradine, intérprete conocido por la comedia universitaria La revancha de los novatos y la serie juvenil Lizzie McGuire, ha fallecido a los 71 años. Según ha confirmado su familia a Deadline, el actor murió el lunes 23 de febrero tras la "valiente lucha de casi dos décadas contra el trastorno bipolar", una enfermedad que, de acuerdo con sus allegados, "acabó superándole". Medios como People y The Guardian informan de que Carradine se quitó la vida.

"Con profunda tristeza tenemos que compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido. En un mundo que a veces puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban", expresa la familia de Carradine en el comunicado, donde indican que "estamos desolados por la pérdida de esta bonita alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby en su batalla de casi dos décadas contra el trastorno bipolar".

El entorno del intérprete subraya que han decidido hablar abiertamente de su salud mental con la intención de que "su camino pueda arrojar luz y animar a afrontar el estigma que acompaña a la enfermedad mental". "En este momento pedimos privacidad para poder llorar esta pérdida inconcebible. Gracias por su comprensión y compasión", apuntan.

Keith Carradine, hermano mayor del difunto, insiste en esa misma idea y defiende que "queremos que la gente lo sepa, y no hay ninguna vergüenza en ello". "Es una enfermedad que acabó superándole, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma", asegura el actor y cantante, que admite que "le echaremos de menos cada día y nos consolará recordar lo divertido que podía ser, lo sabio que era y lo absolutamente comprensivo y tolerante que era". "Así era mi hermano pequeño", se despide.

ADIÓS A ROBERT CARRADINE TRAS MÁS DE 50 AÑOS DE CARRERA

Nacido el 24 de marzo de 1954 en Los Ángeles, Robert Carradine era el hijo menor de los intérpretes John Carradine y Sonia Sorel, así como hermano de los también actores David Carradine y Keith Carradine. Debutó en la gran pantalla en 1972 con Los cowboys, película protagonizada por John Wayne. Un año después, en 1973, participó en Malas calles, de Martin Scorsese, y en 1978 formó parte de El regreso, de Hal Ashby, filme ganador del Oscar en el que compartió reparto con Jane Fonda y Jon Voight.

En 1980, Carradine actuó en dos películas presentes en el Festival de Cannes, el drama bélico Uno rojo, división de choque y el western Forajidos de leyenda, proyecto que protagonizó con sus hermanos David y Keith. Este título reunió a hermanos reales para interpretar a bandidos que también eran hermanos en la ficción: los Carradine encarnaron a los Younger; James y Stacy Keach a los James, Randy y Dennis Quaid a los Miller y Christopher y Nicholas Guest a los Ford.

Su gran consagración popular llegó en 1984 con La revancha de los novatos, gamberra comedia universitaria en la que interpretó a Lewis Skolnick, un papel que consolidó a Carradine y que dio forma a una de las sagas más reconocibles de su década. En 2001 conectó con una nueva generación de espectadores al encarnar a Sam McGuire, el padre Lizzie McGuire (Hillary Duff) en la serie homónima, uno de los proyectos de referencia de Disney Channel a comienzos de los 2000.

Más allá del cine, Carradine mantuvo una estrecha relación con la música. Tocaba la guitarra, especialmente junto a sus hermanos, y actuó en numerosas ocasiones en el Sheridan Opera House de Telluride. También compartió escenario con la leyenda del folk Ramblin' Jack Elliott, además de formar en los 80 la banda The Waybacks con la nominada al Oscar Mare Winningham.