Neve Campbell regresa en Scream 7: "Sidney Prescott elige el coraje y la fortaleza frente al victimismo"- EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 24 Feb. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Scream 7, la nueva entrega de la icónica franquicia de terror creada por Kevin Williamson, llega a los cines españoles este viernes 27 de febrero. Neve Campbell regresa como Sidney Prescott, dispuesta una vez más a enfrentarse a Ghostface para proteger a los suyos.

En esta ocasión, cuando un nuevo asesino enmascarado irrumpe en el tranquilo pueblo donde Sidney ha construido una nueva vida, sus peores temores se hacen realidad cuando su hija, interpretada por Isabel May, se convierte en el siguiente objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas.

Campbell destaca la capacidad de resiliencia de Sidney Prescott, su personaje. "Representa la superación de los desafíos. Es alguien que ha sido víctima en el pasado y que, en lugar de aferrarse a esa condición de víctima, ha elegido el coraje y la fortaleza. Eso comenzó con la primera película y es algo a lo que nunca renunciará", manifiesta Neve durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

SIDNEY, UNA MADRE DISPUESTA A TODO EN SCREAM 7

"En esta entrega, Sidney... tiene una familia", explica Campbell sobre el principal giro emocional de la película. "Ahora la familia ha entrado en escena. También contamos la historia de su hija, y vemos que el mayor temor de Sidney siempre ha sido que su pasado volviera para atormentar a su familia, no solo a ella misma, sino que traumatizara a los suyos".

Lejos de la joven acosada por la violencia que el público conoció en 1996, la nueva Sidney Prescott es, en palabras de la actriz, una auténtica "mamá osa". "Ha llegado a un punto en el que tiene que enseñar a su hija a ser una superviviente", señala. Una evolución que refuerza el legado del personaje y su peso simbólico dentro del género.

EL RELEVO GENERACIONAL

Isabel May se incorpora al universo Scream dando vida a Tatum, la hija de Sidney. "Trabajar con Kevin Williamson y con Neve fue algo muy especial. Obviamente, cada uno es icónico por sí mismo, pero juntos aún más", afirma la joven intérprete.

Sobre la relación entre madre e hija, May apunta a la tensión emocional entre ambas. "Tatum tiene dificultades para conectar con su madre, y su madre quiere que esté preparada para lo que pueda ocurrirles, pero al mismo tiempo espera que nada de eso llegue a afectar su vida. Creo que están teniendo problemas para comunicarse y para hablar el mismo idioma". Según la actriz, la película explora "la trayectoria de cómo finalmente consiguen unirse", en medio del acecho constante de Ghostface.

Por primera vez, Kevin Williamson se coloca detrás de la cámara en una película de la saga que él mismo creó. El cineasta reconoce que el regreso de Sidney fue determinante para aceptar el reto. "Neve Campbell me lo pidió, y ella regresaba. Además, era una historia sobre Sidney Prescott. Sentí que, si iba a dirigir una película de Scream, tenía que ser esta", dice.

Casi tres décadas después del estreno de la cinta original, Neve Campbell cree que el secreto de la vigencia cultural de la saga reside en su mezcla de terror y humor. "Lo innovador fue el humor. Es una película de terror con grandes sustos, pero también con chistes geniales y buenas interpretaciones. Tiene ligereza. Tiene oscuridad y luz, como en una montaña rusa. Y creo que al público le encanta revivir esa energía", concluye la actriz.

Los actores Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons y Mark Consuelos completan el reparto de Scream 7.