Carlos Montero "alerta y condena" la privatización de la sanidad pública en 'Respira'

Este viernes 31 de octubre llega a Netflix la segunda temporada de 'Respira', el drama médico creado por Carlos Montero. Mientras que la anterior entrega tenía como eje central una huelga general sin servicios mínimos, la nueva refleja los problemas por los que pasa el Hospital Joaquín Sorolla, el ficticio centro de Valencia en el que se ambienta la serie, tras la privatización de su gestión. "La sanidad debe ser pública siempre", proclama el propio Montero que en esta nueva entrega ha querido "alertar y condenar" lo que "está pasando en muchos hospitales en España".