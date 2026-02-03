Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y Miguel Ángel Silvestre protagonizan 'La fiera'

Este viernes 6 de febrero llega a los cines 'La fiera', película dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Carlos Cuevas , Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre . Basado en hechos reales, el largometraje cuenta la historia de un grupo de pioneros del salto BASE con traje de alas en España, una "comunidad" unida por su "pasión" hacia un deporte extremo, pero también por "lo doloroso" de una sucesión de fallecimientos. El último, el de Carlos Suárez, tuvo lugar precisamente justo durante el rodaje del filme.(Fuente: Europa Press / Buenavista Cine)