El CAF homenajea con su exposición 'Misión Andalucía' a la onubense María Clauss

Almería, 19 de febrero de 2026. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha presentado este jueves la exposición 'Misión Andalucía' que acoge el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) con la que, además, se va a homenajear a la fotógrafa onubense María Clauss, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y cuyo trabajo forma parte de la muestra. La titular andaluza de Cultura ha señalado que esta es la primera "gran cartografía visual del paisaje andaluz" que se realiza a través de la mirada de ocho fotógrafos andaluces, quienes proponen "una lectura contemporánea del paisaje como memoria colectiva" a iniciativa del CAF y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).