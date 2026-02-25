Muere Katherine Hartley Short, hija de Martin Short, a los 42 años - CONTACTO

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Katherine Hartley Short, hija del actor Martin Short, ha fallecido a los 42 años. Según informa TMZ citando fuentes policiales, la muerte se produjo el lunes 23 de febrero a causa de una herida de bala autoinfligida en su vivienda de Los Ángeles.

"Con profundo dolor confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en estos momentos. Katherine era querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que aportó al mundo", expresa el representante del intérprete de Solo asesinatos en el edificio en un comunicado remitido a People.

Según indica la revista estadounidense, la Policía de Los Ángeles y los servicios de emergencia acudieron al domicilio de la fallecida poco después de las 18:40 tras recibir un aviso relacionado con un posible suicidio. El forense confirmó posteriormente que Katherine Hartley Short se quitó la vida.

KATHERINE HARTLEY SHORT (1983 - 2026)

Nacida el 3 de diciembre de 1983, era la mayor de los tres hijos adoptados por Martin Short y su esposa, la actriz Nancy Dolman, fallecida en 2010 por cáncer de ovario. Aunque mantuvo un perfil público discreto, Katherine centró su carrera profesional en el ámbito de la salud mental, ejerciendo como trabajadora social clínica en Los Ángeles y colaborando a tiempo parcial con la clínica Amae Health. Además, estaba vinculada a Bring Change 2 Mind, organización dedicada a combatir el estigma en torno a la salud mental.

Su formación académica estuvo ligada a dos universidades de referencia en Estados Unidos. En 2006 se graduó en la Universidad de Nueva York en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad y en 2010 obtuvo un máster en Trabajo Social en la Universidad del Sur de California. Tras esa etapa, trabajó durante más de cuatro años en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de UCLA, pasó por el Camden Center y más tarde ejerció en consulta privada.