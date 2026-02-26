¿Sobrevive Mara al final de Cortafuego y qué significa el Oso?

Archivo - CORTAFUEGO. Belén Cuesta as Magda in CORTAFUEGO. Cr. Niete/Netflix 2024 - NIETE/NETFLIX - Archivo

MADRID, 26 Feb. (CuluturaOcio) -

Cortafuego, la película protagonizada por Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel y Diana Gómez, sigue triunfando en Netflix. El intenso y oscuro thriller dirigido por David Victori se ha colocado entre lo más visto en muchos países, no solo en España, y ha atrapado a la audiencia con su intensa historia y con un final que no deja indiferente al público... y que contine muchos detalles interesantes.

((Atención: esta noticia contienes spoilers))

Uno de ellos el destino de Mara, el personaje interpretado por Cuesta en el filme de Victori que busca desesperadamente a su hija, perdida en mitad del bosque mientras se desata un terrible incendio que va arrasando con todo. Y más allá del rescate de la pequeña... también hay quién se pregunta: ¿Qué fue finalmente de Mara?

¿SOBREVIVE MARA, LA MADRE CORAJE DE CORTAFUEGO?

La película mantiene durante unos minutos la duda sobre la situación de Mara, pero la resuelve poco después. Mientras sigue sola en el bosque, aparece un oso y se le acerca. El animal, lejos de atacarla, se detiene y termina marchándose. Después de ese encuentro, el equipo de rescate la localiza. Un agente forestal le comunica que Lide está bien y atendida en el hospital, que el incendio ha sido contenido y que la cabaña familiar no ha sido destruida.

El oso, de hecho, es una de las claves simbólicas del desenlace. En el hospital, cuando la policía pregunta a Santiago por sus heridas, él responde que lo atacó un oso. No se trata solo de una coartada, sino de una forma de proteger a Mara y a Luis, reinterpretando la violencia que sufrió como el instinto de una criatura que defendía a su a su cría.

La imagen del oso queda así ligada a la idea de protección, un símbolo que, además, conecta con el marido de la protagonista. En una conversación anterior con Dani, Luis había explicado que su hermano era "un hombre del bosque", hasta el punto de tallar pequeñas figuras de osos en madera.

Cuando el incendio ya se ha extinguido, Santiago encuentra una flor de fuego, una planta de tono naranja creciendo entre el paisaje calcinado y se la entrega a Mara para Lide. Esa flor, que solo brota después del incendio, resume la idea de resistencia, renacimiento, reparación y perdón que Cortafuego expone al subrayar que Lide no fue secuestrada y que, precisamente, el hombre al que todos señalaron terminó salvándole la vida.